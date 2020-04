Käsitööselts avas e-poe null-eelarvega

Hiiumaa käsitööseltsil on juba mitu aastat plaanis oma e-pood avada. Eriolukorras sai idee teoks vaid ühe kuu ja null-eel­arvega.MTÜ Hiiumaa käsitööselts juhatuse liige Nele Eller ütles, et e-poe mõte on neil tegelikult olnud juba mitu aastat. “Meil olid võetud ka hinnapakkumised veebipoe loojatelt ja otsisime võimalust mõnest projektist seda rahastada,” märkis ta.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: e-pood, Irina Tammis, käsitööselts, Nele Eller