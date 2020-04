Kas võime kergemalt hingata?

Elo Aunpuu

Viimati võeti Hiiumaal COVID-19 positiivne proov enam kui nädal tagasi. Negatiivsed proovid võeti ka Tohvri hoolde­kodu personalilt ja hoolealustelt. Kas hiidlastel on põhjust kergemalt hingata ja loota, et oleme hullemast pääsenud?Koroonapuhang Eestis algas hiidlaste jaoks kohe traagiliselt, sest esimene viiruse taga­järjel elu kaotanu oli Hiiumaalt. Praegu aga tundub, et oleme eriolukorra reeglitest korralikult kinni pidanud ja ulatuslikku viiruse­levikut saarel pole.





Sildid: proov, viirus