Kärdlas leiti granaat

erakogu

Eelmise nädala teisipäeval, 21. aprillil leidis Kärdla elanik Marina Kogerma oma elumaja pööningult granaadi. Ta oli pööningut koristamas ja raamatuid täis kirstu avamisel märkas kirstu taga põrandal imelikku eset. Ta tõstis selle üles, läks ukse juurde valguse kätte ning sai aru, et tegu on granaadiga. Samas viibinud tütar tegi foto ning kinnituse saamiseks võttis ühendust oma mehega, kes teatas leiust häirekeskusesse. Teate peale tuli kohale politseipatrull, kes hindas olukorda – et tegu on granaadiga – ja keelas pööningule minna. Järgmisel päeval saabus kohale kahe­liikmeline pommigrupp, kes tuvastas, et tegemist on Vene päritolu käsigranaadiga RGD-33. Lõhkekeha oli transporditav, demineerijad viisid selle hävituskohale ja hävitasid.Kogerma sõnul kajastas granaadileidmise lugu 25. aprilli Õhtuleht, kus ajakirjanik Viljar Voog kirjeldas toimunut osalt faktidele, osalt väljamõeldistele ning väidetavalt ka nn näoseinalt leitud andmetele tuginedes. Juhtunu tõttu üleriigilise levikuga ajalehte sattunud Kogerma ja tema lähedased on nördinud, kuidas niigi tavapäratu lugu lehe­veergudel uperpalle tegi.

Sildid: granaat