Kärdla päikese­elektrijaam õigustab end

Miljon eurot maksnud Kärdla päikeseelektrijaam tootis mullu ehk esimesel täistööaastal 1100 megavatti elektrienergiat ja teenis üle 50 000 euro dotatsiooni.

“Kokkuvõtvalt võib öelda, et jaama käivitamine ja toodang on olnud vastavuses planeerituga ja jaama püstitamine Kärdla külje all on olnud igati õigustatud,” ütles OÜ FootonVolt Kärdla juhataja Ilmar Kompus Hiiu Lehele.





Sildid: päikeseelektrijaam