Käinasse uut perearsti ei leitud

Käina perearst dr Ülo Lember (pildil) teatas mullu detsembris, et soovib pensionile jääda. Terviseamet kuulutas 9. jaanuaril välja konkursi perearsti leidmiseks dr Lemberi nimistule. Kuu aja jooksul ei kandideerinud konkursile ühtegi perearsti, seega konkurss luhtus.Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar ütles, et kuna tegu on nimistu piirsuuruse alammäärast väiksema nimistuga, siis täiendavat konkurssi ei korraldata ja patsientidel on võimalus valida endale uus perearst Hiiumaa teiste perearstide seast.Saar lisas, et dr Lember lõpetab töö 1. juulist ja tema patsientidel on juba praegu võimalus uut arsti valida.Terviseameti andmetel on praegu Hiiumaal viis praktiseerivat perearsti:dr Ülo Lember, praksis Käinas, nimistus 832 patsienti; dr Kaie Lauter, praksis Emmastes, nimistus 967 patsienti; dr Marje Vann, praksis Käinas, nimistus 978 patsienti; dr Jüri Viide­baum, praksis Kärdlas, nimistus 1874 patsienti ja dr Meeli Paesüld, praksis Kärdlas, nimistus 2111 patsienti.Kõrgessaare osavallas ja Pühalepa osavallas pere­arsti ei ole. Juba 2011. aastal jäi perearstita tollane Pühalepa vald ja 2015. aastast tollane Kõrges­saare vald. Kärdla on esimene Hiiumaa perearstikeskus, kuhu on õnnestunud uus perearst leida.Haigekassa arvestuse kohaselt peaks perearsti nimistus olema vähemalt 1200 inimest, et perearst rahaliselt toime tuleks.

