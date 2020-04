Juhataja: Võrgutöö kui uus reaalsus

Hiiumaa arenduskeskuse töötajad on kuus pikka nädalat töötanud kodu­kontorites, ära on jäänud ja edasi lükatud koolitusi ja kohtumisi, kuid tänu kasutusele võetud võrgurakendustele töö jätkub.Keskuse juhataja Liis Remmelg ütles, et algul tõi eriolukord kaasa palju n-ö tühja suhtlust ja teavitamist.“Samuti on olnud aeganõudev online koolituste ja kohtumiste korraldamine, kuna eriolukorra alguses oli see harjumatu ja hirmus, aga praeguseks on sellest saanud uus reaalsus,” märkis ta.Nüüd suhtlevad keskuse töötajad omavahel Skype for Business ja Microsoft Teams vahendusel, koolituste ja seminaride korraldamiseks aga on kasutusele võetud keskkond Zoom.“Kuna oleme kollektiivis kord üks, kord teine seotud ka kolleegide töölaual olevate ülesannete täitmisega, siis kasutame lisaks meilide vahetamisele ja telefoni­vestlustele info vahetamiseks ja säilitamiseks Microsoft One Drive´i jagatavat tabelit,” lisas Remmelg.Kui tavapäraselt on keskuse töötajail iga kuu lähetusi mandrile, siis nüüd toimuvad need enamasti üle võrgu.Praegu on käimas mitmed taotlusvoorud, mida Hiiumaa arenduskeskus menetleb ja hindab, näiteks kohaliku omaalgatuse programm ja maakondade arengu­strateegiate elluviimise toetus­meede.Jätkub veebilehe hiiumaa.ee arendamine ning ette­valmistamisel on eriolukorra järgne maineturundus­kampaania.Ettevalmistamisel on ka Tuuru maja rekonstrueerimisprojekt, millele oodatakse lõplikku rahastamisotsust, et siis ehitus­töödega algust teha. Rekonstrueerimis­projekti elluviimise järel tekib Tuuru maja teisele korrusele kaugtöökontor, paranevad teise korruse rentnike töö- ja olmetingimused ning kogu maja saab värskema ilme.“Nii et otseselt pausil ei ole ühtegi tegevust ja kõigega jätkamiseks püüame leida seniste asemele muid lahendusi,” selgitas Remmelg.Remmelg ütles, et kuna töös on Tuuru maja rekonstrueerimise suurprojekt, siis selle kõrvalt teisi suuri projekte algatada ei ole kavas. Küll aga võetakse aktiivselt osa erinevatest taotlus­voorudest, et oma tegevusi võimendada. “Ootame Inte­gratsiooni sihtasutuselt rahastusotsust turismimaterjalide ja kampaania ostuks ning sihtasutuselt Innove otsust teenindus- ja giidikoolitustega alustamiseks koostöös Palade ja Kärdla põhikooliga,” tõi ta paar näidet.

Sildid: eriolukord, koolitused, Liis Remmelg, võrgutöö