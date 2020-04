Imelised inimesed

Tänasest Nädalalõpust saab lugeda Aili Kibuspuust ja tema imelisest hobist. Ka sel aastal valmistab ta munapühadeks krepp­paberist ilukorvikesi ja täidab need maiustustega, et lapsi üllatada.

Ilmselt ei ole Hiiumaal kedagi, kes poleks kuulnud tädi Ailist, kes teeb kogu aeg kõigile kingitusi ja tunneb sellest ise väga suurt rõõmu. Nii elurõõmsat ja abivalmis inimest teist vist polegi.

Aastatest hoolimata saab Aili hakkama ka praeguses eriolukorras. Küll paneb teda imestama, et omavalitsusest pole kordagi uuritud, kuidas ta toime tuleb. Aili on ju küllaltki eakas ja praeguses eriolukorras kuulub riskigruppi. Ja kuigi tema saab ehk hakkama, meeldiks talle, kui need, kes selleks seatud, tunneksid eakate toimetuleku vastu huvi. Ta oleks hästi rõõmus, kui keegi vallast kasvõi helistaks ja küsiks, Aili, kuidas sul läheb?

Nii eakaid inimesi pole Kärdlas palju, teab ta. Nii et võiks ju nad läbi helistada?

Koroonaviirus ongi kõige hirmsam selle­pärast, et võib võtta meilt kiiresti meie imelised inimesed, eakad. Nemad, kes nad mäletavad olnud aegu ja väärtustavad seda enam praegust. Nemad, kes nad on üle elanud raskeid olukordi, aga on ikka elurõõmsad ja toimekad.

Hoiame neid!

9. aprill 2020