Ikka kaheksa

Võiksime ehk juba rõõmustada, et pea­aegu nädalajagu on Covid-19 nakatunute arv Hiiumaal püsinud kaheksa juures.

Õnneks ei kasvanud see number ka peale kõigi Tohvri hooldekodu elanike ja töötajate testimist koroonaviiruse suhtes.

Hiiumaal käinud kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles, et epidemioloogiline olukord saarel on rahulik. Ja pole ka riski, et meie haigla töötajad võiksid nakatuda.

Aga ükski saar pole üksi ja seepärast elame kaasa sellele, mis juhtub mujal Eestis. Kurvastame, et Saaremaal kaotas koroonahaiguse tõttu elu esimene haiglatöötaja; et eile hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 157 inimest; 9 neist on juhitaval hingamisel; et kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 27 inimest.

Rõõmustame, et haiglatest on välja kirjutatud 102 inimest ja et paljud paranevad ka haiglaravita.

Siiski peaksid perearstid ka vaid telefoni­vastuvõtte tehes kindlasti veenduma, et kodus põdejate elu ohtu ei sattuks. Olgu neil siis Covid-19 haigus või mõni muu haigus.

14. aprill 2020