Hooldekodud: laustestimist on vaja

Hiiumaa kahe hoolde­kodu juhatajad on veendunud, et nii kõiki hooldekodu elanikke kui ka töötajaid tuleks testida, amet laustestimist ei plaani.

Mõlema Hiiumaal paikneva hooldekodu, nii Tohvri kui Samaaria juhid kinnitavad, et jälgivad hoolega, mis toimub mujal – eeskätt Saaremaa ja Ida-Virumaa hooldekodudes, kus on avastatud koroona­viirusesse nakatunuid.





Sildid: hooldekodu, testimine