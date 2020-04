Päeva rosin

“Hiidlaste ja saarlaste vaheliste suhete pihta on nalja visatud ammusest ajast. Tuleb tunnistada, et isegi naudin seda keeleteritamist alati täiega ja see, kuidas nad seda oma keelt räägivad, on nii tore kuulata. Kahjuks on nüüdne hull aeg naabrite juures eriti raske. Iga päev tuleb Saaremaalt kurbi uudiseid ja iga päev mõtlen oma paljudele headele tuttavatele seal ja tunnen kurbust. Need, kes on raskelt haiged ja need, kes surevad, on ju kõik kellegi lähedased. On üks asi, mida ma tõsiselt kardan, see on inimeste valu. Muidugi olen kurb iga haige ja iga pere kaotuse üle igal pool. Endalgi on lähi­konnas raskelt haigeid, aga täna tahaksin eriti saarlastele soovida, et õhk klaaruks ja viirus seal tagasi annaks. Väikesed augud siin ja seal on rasked, aga üleelatavad, palju väikeseid auke ühes kohas teeb suure augu ja väikeses kogukonnas on see eriti tuntav. Et te seal naabersaarel sellele jamale päitsed ruttu pähe saaks.”

Hiidlane Nele Eller, FB, 6. aprill 2020.