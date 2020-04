Hiiumaal investeeritakse riigiteedesse tänavu miljon eurot

Sel aastal on maanteeametil Hiiumaal plaanis korduspinnata 42,5 kilomeetrit teid ja likvideerida üks liiklusohtlik koht, järgmise aasta suuri ehitusobjekte veel projekteeritakse.Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles, et Hiiu maakonnas on riigiteedesse sel aastal kavas investeerida 1,02 miljonit eurot.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: maanteeamet, riigiteed, teedeehitus