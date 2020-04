Helikopteriplatsi ja spordikeskuse riigihanke tähtaeg sama

Vald avalikustas sel nädalal haigla helikopteriplatsi ehitamise riigihanke, mille eeldatav maksumus 150 000 eurot. Hanke võitja rajab helikopterite maandumisplatsi Hiiumaa haigla kinnistule Rahu tn 2b. Eduka hanke puhul saavad tööd alata juuni algul ja maandumisplats peaks valmima septembri lõpupoole. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. mai.

Sama kuupäev, 11. mai on ka 30. märtsil avalikustatud Hiiumaa spordikeskuse esimese, ligi 6 miljonit eurot maksva etapi ehituse riigihankel. Kaks objekti on tihedalt seotud, kuna Põllu tn 27 rajatava spordikeskuse kõrgusest tingituna tekkis vajadus muuta maandumisplatsi asukohta. Mõlemad, nii spordikeskus kui helikopteriplats on valla­valitsusel kavas ehitada valmis nii, et ehitusest tingituna ei jääks ära ühtegi lendu. See tähendab, et spordikeskus ei saavuta täis­kõrgust enne, kui valmib uus maandumisplats, mis rajatakse olemasolevast põhjasuunda, spordikeskusest kaugemale. Helikopterite maandumisplatsi uue asukoha kooskõlastasid nii lennuamet, politsei- ja piirivalveameti lennusalk kui maaamet.

Samal kinnistul asub haigla maaküttetorustik, kuid mullu augustis sõlmitud valla ja haigla ühiste kavatsuste lepingus on kirjas, et haigla soovib minna üle kaugküttele. Energiakontsern Utilitas alustab Kärdlas soojatorustike rekonstrueerimist ja uute ehitust maikuus. Tööde järel liituvad Kärdla kaugküttega nii uus spordikeskus kui haigla. Kokku investeerib ettevõte Kärdla soojavõrkudesse 250 000 eurot.

Sildid: helikopteriplats, riigihange