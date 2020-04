Haigla alustab tavatööd, aga säilitab Covid-valmiduse

60 aastat viivist 1997. aasta ühel kenal kevadpäeval pidas Eesti üliõpilaste selts (EÜS) oma järjekordset aastapäeva. Asjatasin miskit meie Tõnissoni tänava maja raamatukogus, kui uksest astus sisse Jaan Kross. Ma ei jõudnud veel midagi kosta, kui Jaan ulatas mulle ühe saksakeelse raamatu: “Tead, ma laenutasin selle okupatsiooniaja alguses ja seni pole nagu head võimalust tagastada olnud. Aga ma nüüd tõin ta tagasi.” Ma olin juba kerges peomeeleolus ja vastasin tõsise näoga: “Väga kena, tagastamisega hilinemise puhul on meil praegu kehtiv viivis viis krooni nädalas. Ma kutsun kohe raamatukogujuhataja ja ta arvutab kogusumma välja.” Võttis umbes poolteist sekundit kuni Kross vigurit taipas, muigas ja kaasa mängis: “Suurepärane! Lähme me niikaua vaatame, kuspool neid karastavaid jooke pakutakse.”

Veebikeskkonna kasutustingimused

OÜ Saaremaa Raadio väljaande Hiiu Leht veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma OÜ Saaremaa Raadio kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.

Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma OÜ Saaremaa Raadio kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas, kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik OÜ Saaremaa Raadio kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud vastav litsentsileping.

Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Eesti Meediaettevõtete Liidu poole.