Eilsest muutus väljaku liikluskorraldus

Keskväljakul Rookopli tänaval alustati täringukivi paigaldamist ja seetõttu on tänav eilsest osaliselt suletud, kahe nädala pärast algavad seal asfalteerimistööd.Kui märtsi lõpus tuli uudis, et hilineb keskväljaku tänavakivide tarne ja seab ohtu ehituse vahetähtaja, siis praeguste kevadiste ilmadega on tööd täies hoos. Ehitus ei seiskunud isegi suurel reedel ja eile alustati Rookopli tänaval täringukivi paigaldamist.





