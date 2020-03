Võrkpallihooaeg sai ootamatu lõpu

Seoses koroonaviiruse ulatusliku levikuga otsustas Eesti võrkpalli liit, et täiskasvanute Eesti meistritiitleid sel kevadel välja ei mängita. Esialgu ei puuduta otsus noorte, vaid naiste ja meeste meistrivõistlusi.

Eesti ja Läti meeste võrkpalliklubisid ühendava Credit24 meistriliiga juhtkond otsustas samuti võitja selgitamata jätta. Final-four turniirile olid pääsme lunastanud Jekabpils, Selver, Saaremaa ja Tartu.

Bigbank Tartu nurgaründaja Stefan Kaibald rääkis, et otsus tuli lühikese etteteatamisega, ent õigustatult. Kaks päeva enne sai ta teate, et turniir lükkub edasi, päev hiljem otsustati hooaeg lõppenuks kuulutada.

“Kahju oli, sest kevadel on kõige põnevamad mängud ja selle jaoks on seitse kuud vaeva nähtud,” nentis Kaibald, lisades, et tegemist oli siiski õige otsusega.

Saaremaa võrkpalliklubi mängumees Markus Uuskari nõustus, et tegemist oli õige otsusega, vaatamata sellele, et hooaeg ei lõppenud soovitud viisil. Tema sai otsusest teada meedia vahendusel. “Kuigi, juba siis, kui meid karantiini pandi, oli arvata, et hooaeg on läbi,” selgitas nurga- ja diagonaalründaja positsioonil palliv hiidlane.

Mõlemad noormehed on kodus ja treenivad individuaalse kava järgi. “Trenni tehakse edasi individuaalselt koduste vahenditega,” selgitas Kaibald ja ütles, et tal on hea meel, et ise tervena püsinud on. Uuskari lisas, et neil on terve võistkond karantiinis.

Ka on mõlema jaoks tulevik ebaselge. Markus Uuskari hindas, et kuna eriolukorra lõppaega ei tea ning viirusega on seotud palju vastuseta küsimusi, siis võrkpallialast tulevikku praegu ennustada ei saa.

Stefan Kaibald nõustus, et plaane on keeruline teha. Samas ühes on ta jätkuvalt kindel – võrkpalli soovib mängida edaspidigi.

Sildid: hooaeg, Võrkpall