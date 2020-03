Viimane info liikumispiirangute kohta

Laupäeval hakkas peaministri korraldusega kehtima liikumispiirang Hiiumaale ja Hiiumaalt ära sõidul.

Praamiga saab üle sõita järgnevatel juhtudel, kui lisaks puuduvad haigustunnused:

• Vastavalt vabariigi valitsuse uutele suunistele lubatakse Hiiumaalt lahkuda inimestel, kes töötavad mandril ja soovivad minna tööle, kuid nad ei saa pöörduda tagasi Hiiumaale oma elukohta, kuni liikumispiirang on tühistatud.

Hiiumaale lubatakse tulla inimestel, kes töötavad Hiiumaal ja soovivad tulla tööle, kuid nad ei saa pöörduda tagasi mandrile oma elukohta, kuni liikumispiirang on tühistatud. Liikumispiirang kehtib 1. maini, meetmed vaadatakse üle kahe nädala pärast.

• Kes veel on jäänud enda jaoks nö valele poolele, kus ei ole nende püsielukoht, siis neil lubatakse sõita oma elukohta – selleks pole vajalik, et elukoht oleks ka rahvastikuregistri järgi sama. Hiiumaale tulles tuleb öelda politseile oma elukoht, mida politsei kontrollib vajadusel oma kanalite kaudu. Saab sõita ühe korra, ei saa sõita uuesti tööle teisele poole. Eesmärk on vähendada pendeldamist, mis võib tuua kaas viiruse kiirema leviku saarele ja saarel.

• Pereliikmed, kes on üksi teisel pool, pääsevad pere juurde. Seejuures peab arvestama, et sõites jääd vähemalt paariks nädalaks paigale.

• Kui liikumine on vajalik arsti või kiirabi otsusel. Eriarstiaeg võimalusel edasi lükata, aga tungival vajadusel saab käia – kaasa võimalusel võtta kinnitus kokkulepitud vastuvõtuaja kohta

• Transportides tooraineid ja kaupu – politsei palub vajadusel esitada saatedokumendid või koormadokumendid

• Osaledes lähisugulase matustel

• Ühissõiduki juhil ühistransporditeenuse osutamisel.

• Tervishoiuteenuste või muude hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuste osutajatel ning meditsiiniliste proovide transportijatel

Liinibussid ja lennuk endiselt sõidavad Hiiumaalt mandrile ja vastupidi. Bussiga ja lennukiga reisijatele kehtivad samad tingimused ja praamisõidul on kohustus jääda bussi.

Autoga reisijatel on praamil kohustus jääda oma sõidukisse. Vajadusel saab kasutada tualetti.

Praamile saab minna ka jala ning sel juhul on võimalik minna väliste treppide kaudu ülemisse reisijate salongi – juhatab praami meeskond. Kohvikud ja poed praamil ei tööta.

Sadamasse sõidul varuge tavapärasest rohkem aega politseikontrolliks, mis toimub kõigis sadamates. Kõigil tasub valmis hoida isikutunnistus, et seda politseile näidata.

Reisida Hiiumaale ja Hiiumaalt välja saavad vaid need, kes ei ole ilmsete haigusnähtudega. Kõik, kellel on kahtlus, et nad on viirusekandjad – palume tungivalt jääda oma praegusesse asukohta. Palun mõelge enda lähedaste peale, kellele võite viiruse edasi anda.

Liikumine Hiiumaale ja Hiiumaalt ära peaks toimuma vaid ülimal vajadusel!

Olgem mõistlikud ja tänulikud ka politseiametnike suhtes, kes aitavad keerulist olukorda kontrollida. Liikumisvabaduse piiramise otsus on vastu võetud meie kõigi tervise huvides.

Kui te oma küsimusele siit vastust ei saanud – Hiiumaa vald on avanud infotelefoni, kust saab küsida infot saartele kehtestatud täiendavate liikumispiirangute kohta. Infotelefon 463 6099 on avatud kl 8–21.

Suur tänu kõigile mõistvatele infotelefonile helistajatele, teid on olnud enamus!

Rahulikku meelt!

Sildid: liikumispiirangud