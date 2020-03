Utilitas renoveerib Kärdla soojatorustikku

AS Utilitas Eesti sai keskkonnainvesteeringute keskuselt 92 480 eurot toetust Kärdla keskkütte magistraaltorustiku uuendamiseks ja Hiiumaa haigla liitmiseks keskküttesüsteemiga. Projekti kogumaksumus on 233 670 eurot.

Ettevõtte kodulehel kirjutatakse, et Kärdlas on lõpuni ehitatud ühtne kaugküttevõrk ja välja vahetatud suur osa vanadest trassidest. Kokku on Kärdla kaugküttevõrgu pikkus 5,9 kilomeetrit, sellest 5,2 kilomeetrit on kaasaegsetest eelisoleeritud torustikest.

Sildid: soojatorustik, Utilitas