Üks killuke tõelist metsa

See oli jahmatav avastus: olin juba peagu unustanud, milline on üks õige mets. Sest loodusmetsad kaovad kiires tempos.Inimesed tunnevad, et see on vale, kuid asjapulgad oskavad musta valgeks rääkida. Nende jutu järgi on kõik kõige paremas korras, nii peabki olema. Nõnda, et lank tekkib langi kõrvale, võsa ja noorendikud laiutavad ning sajandivanust metsa on lootust näha veel ainult kaitsealadel. Nõmbal aga pole mingeid kaitsealasid. Mets kaob metsa järel, nii era- kui riigimaal. Allesjäänud männikud hõrendatakse harvikuteks. Võibolla lootuses, et siis külvub uus põlvkond ja seejärel saaks ülejäänud vanametsa likvideerida?





