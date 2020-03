Tuvastatud kuus Covid-19 haiget

Terviseameti andmetel oli eile hommikuks Hiiumaal tehtud varasematega kokku 79 testi, neist 73 on olnud negatiivsed, 6 positiivsed.

Neljapäeval avatud Hiiumaa haigla sissesõidu­laboris käis esimesel päeval testimas 16 ja reedel 15 inimest. Haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et kõigil olid saatekirjad ning pöördujaid oli igas eas, lapsi aga mitte.

Terviseameti meedia­nõunik Eike Kingsepp ütles, et kaks testi, mõlemad negatiivsed, laekus ka nädala­vahetusel, kui proove võtab Hiiumaal kiirabi.

Hiiumaa haigla sissesõidulabor ehk nn drive-in-labor võtab proove tööpäeviti kella 13–15ni. Tamm ütles, et seni on kõik sujunud hästi. Sõltuvalt patsientide arvust võib sissesõidulabori avamise aeg tulevikus muutuda, algselt oli plaanis hoida see avatuna tööpäeviti kella 9–15ni.

Pakitud analüüsid saadetakse Tallinna OÜ Synlab Eesti laborisse, kus neid analüüsitakse. Analüüside vastuseid haiglasse ei saadeta, need teatatakse otse proovi andjale.

Riina Tamm ütles, et drive-in-labor avati kogukonnale mõeldes, et hinnata Hiiumaa epidemioloogilist olukorda: “Hetkel on ebaselge, kuivõrd lai levik on saarel ning valla kriisikomisjoni poolt algatatu kindlasti annab väga palju infot mitte ainult perearstidele, vaid ka tervise­ametile.

Sildid: drive-in-labor, test