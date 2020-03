Tuuletorn otsib suveks kohvikupidajat

Kärolyn Kivistik

Vald on otsustanud, et Käina elamuskeskuse Tuuletorn kohvikusse otsitakse operaatorit suveks, talvel püütakse toime tulla oma jõududega.Hiiumaa valla uhiuue elamus­keskuse Tuuletorn avamiseni on jäänud pisut enam kui kuu – uksed plaanitakse avada 17. aprillil ehk täpselt koolivaheajaks. Kui ronimissein ja ekspositsiooniosa vajavad veel vaid viimast lihvi ja on sisuliselt valmis külastajaid vastu võtma, siis Tuuletorni kohvikul veel operaatorit pole.





