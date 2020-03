Tt-stuudio neljas lend lõpetab tantsuetendusega

Kärolyn Kivistik

Tt-stuudio neljanda lennu neiud on gümnaasiumi lõpetamise kõrvalt pool aastat valmistunud lõpuetenduseks “Kaotatud kingake”.Tantsustuudio neljanda lennu üheksa neidu on kõik Hiiumaa gümnaasiumi abituriendid, ühtlasi ka kõige kauem stuudios tantsinud rühm.Tantsuõpetaja Tiina Kaev teab, et suurem osa tüdrukutest alustas juba lasteaias ja seega on nad tantsu õppinud juba 14 aastat.Seda, kuidas nad üldse tantsima jõudsid, tüdrukud ise ei mäletagi. “Ilmselt ema laste­aias pani,” arvas Kristina Joarand.







