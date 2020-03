Terviseamet: Hiiumaal ei ole ühtegi nakatunut

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles täna keskpäeval Hiiu Lehele, et hetkeseisuga pole Hiiumaal ühtegi nakatunut. Ta palus inimesi rahustada, jagas täiendavat infot koroonaviiruse kohta ja õpetas, kuidas end kaitsta.

Reedel tuvastasid laborid 68 uut koroonaviirusesse nakatunut. Kokku on haigus Eestis seni tuvastatud 109 inimesel. Nendest Harjumaal 54 (50%) Saaremaal 31 (28%), Võrumaal 9 (8%), Tartumaa 6 (7%), Pärnumaal 6 (6%) ja Virumaal 3 (6%) inimesel. Terviseameti teates lisati, et maakondlik jaotus on labori esmaste andmete alusel ega ole seotud rahvastikuregistri elukoha andmetega ja sellest tulenevalt võib maakondlik jaotus järelkontrolli käigus täpsustuda.

Kuidas ennast kaitsta:

Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu. Viirust kandvad piisad langevad kiiresti maha ja pindadele. Viiruse inkubatsiooniperiood on umbes 2–14 päeva, keskeltläbi 5 päeva.

Pese tihti käsi: Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse. Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka kindad ja kotisangad.

Järgi hingamisteede hügieeni: Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.

Väldi kontakti: Väldi kontakti (vähemalt 1 meetrit) inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastamine. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ise ka haigestuda.

Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada.

Väldi silmade, nina ja suu katsumist: Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi, nina või suud nende kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.

Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi: Ütle tervishoiutöötajale, et oled reisinud riskipiirkonnas, kus on teatatud COVID-19 levikust, või ütle, et oled olnud lähikontaktis kellegagi, kes on riskipiirkonnas reisinud ja/või kellel on hingamisteede haiguste sümptomid (palavik, köha või hingamisraskused).

Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid ja sa ei ole reisinud riskipiirkonnas: Järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning võimalusel püsi kodus kuni oled tervenenud.

Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid produkte: Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata piima. Samuti ära tarbi pesemata puu- ja köögivilju.

Esimene patsient haiglast väljas

Kõik nakatunud on kodusel jälgimisel ja haiglaravil ei olnud eileõhtuse seisuga neist keegi. Esimene haigestunud patsient on haiglast välja kirjutatud.

Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 843 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.

Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse.

Olemasoleva info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestas valitsus Eestis eriolukorra ning rakendas erimeetmeid. Nii näiteks viiakse alates esmaspäevast õppetöö üle kaug- ja koduõppele.

Kõik avalikud kogunemised on keelatud ja kuni 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse. Spordivõistlused on keelatud 1. maini. Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll. Lisaks peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile. Raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses.

Toimetaja

HARDA ROOSNA