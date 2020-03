Telemeditsiin tuli tagasi

Aasta lõpus tuli uudis, et Haapsalus hakkab perearst patsientidega tegelema telesilla vahendusel. Reaktsioone oli mitmesuguseid – kes kiitis, kes kartis. Samas on telemeditsiini võimalus igal juhul parem kui selle puudumine. Näiteks kiirabi õe­brigaadidele väikesaartel on telesild arstiga suureks abiks.

Hiidlastele pole telemeditsiin üldse võõras. Kogu saare elanike ühiste pingutuste tulemusel ja riigi toel soetas Hiiumaa haigla 2012. aastal tomograafi. Samal aastal lõi hiidlaste heaks palju ära teinud neuroloog Toomas Toomsoo ka telesilla Ida-Tallinna keskhaigla arstidega.

Vahepeal on toimunud palju muutusi. Toomas Toomsoo enam Hiiumaal patsiente vastu ei võta, selle asemel kaitses ta mullu doktorikraadi arstiteadustes – palju õnne talle!

2017. aastast kuulub Hiiumaa haigla Põhja-Eesti regionaalhaiglale, tomograaf töötab juba uue lambiga ning selle kõrval on uus ja korralik röntgeniaparaat. Vahepeal katkenud telemeditsiini võimalus on nüüd veel kaasaegsema ja kvaliteetsemana tagasi.

Teeb rõõmu, et haigla diagnostika­võimalused aina täienevad ja telemeditsiin toob pealinna arstid hiidlastele lähemale. Nii on nende abi ja teadmised kohal ka siin.

3. märts 2020