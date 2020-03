Telefonikelmid õngitsevad üha aktiivsemalt

Politsei saab aina rohkem teateid telefonikelmidest. Petturid üritavad inimesi haneks tõmmata isegi koroonaviiruse ohuga, pakkudes neile võimalust investeerida, et vaktsiini kiiremini arendada.Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et hiidlased on selle aasta kahe kuuga teada andnud juba 22 juhtumist, mil telefoni­kelmid on neid petta üritanud. “Tundub, et kõnede tegemine on aktiivistunud, kuid on hea meel, et inimesed neist politseile teada annavad,” tõdes Raudsepp.





Sildid: Telefonikelmid