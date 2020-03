Tänavavalgustust uuendatakse ka Käinas ja Emmastes

Kui mullu alustas tänavavalgustuse kaasajastamist Kärdla linn, siis nüüd uuendatakse valgustust ka Emmastes ja Männamaal.

Äsja tuli otsus, et Hiiumaa vallavalitsus sai keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) 633 000 eurot toetust valla tänavavalgustuse renoveerimiseks. Projekti kogumaksumus on 800 000 eurot, valla omapanus 168 000 eurot.

Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ütles, et neil on plaanis renoveerida poolsada tänavavalgustuspunkti ehk Emmaste keskuse, kirikutee ja kooli sissesõidutee valgustus.

Käina osavallas uuendatakse 26 tänavavalgustit Männamaal, kus vahetatakse välja nii postid kui valgustid. Osavallavanem Omar Jõpiselg ütles, et alevis on enamus tänavavalgustusest juba kaasajastatud ja nii jõuti järjega Männamaale. “Oleme Käinas kasutanud tervik­lahendusi ja valgusteid uuendanud koos vee- ja kanalisatsiooniga põhimõttel, et kui kord juba hakatakse kaevama, siis teeme kõik korda,” rääkis Jõpiselg. Koostööd on tehtud ka Elektrileviga. “Kui nemad on tahtnud traadid posti otsast maha võtta ja kaablisse viia, siis meie oleme uuendanud tänavavalgustust.”

Kärdlas jätkuvad tööd, millega alustati sel aastal. Eelmisel aastal sai linn tänavavalgustuse renoveerimiseks KIKilt

365 000 eurot toetust. Vald paneb omalt poolt lisaks veidi üle 115 000 euro ja uuendab tänavu 150 valguspunkti Vabaduse, Tiigi, Hiiu, Rookopli, Põllu, Eha, Uuel, Nuutri ja Kalda tänaval.

Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ütles, et uue toetusega tehakse järgmisel aastal korda veel 158 valgustuspunkti järgmistel tänavatel: Sadama, Väike-Sadama, Vabrikuväljak, Posti, Tormi, Uus, Kopli, Väike-Kopli, Karja, Väike-Tiigi, Väike-Aia, Pikk, Oja, Kalamaja, Aia ja Aia põik.

Kokku on Kärdla linnas u 700 valguspunkti ehk tänavavalgustit.

Kahe aastaga kasutab Hiiumaa vallavalitsus saare asulate tänavavalgustuse uuendamiseks 1,28 miljonit eurot.

