Südame sunnil

Öeldakse, et eestlane on väga leige rahvas ja ei täna kuigi sageli. Püüan seda arvamust veidigi muuta. Mina tänan Käina perearsti doktor Vanni.

Meenutan, kui rasked elumuutused mind kimbutama kukkusid. Söögiisu kadus, kõhnusin. Helistasin arstile. Ta ei ole selline arst, et niisama midagi soovitada, vaid tegeleb probleemiga süvitsi. Selleks, et õige ravim leida, tuli teha palju eeltööd. Tänu sellele rohule tekkis mul uuesti söögiisu ja võtsin kaalus juurde. Arst oleks nagu ette näinud, et kukun just pehmele küljele, ja mu kondid jäid terveks. Eelnevalt olin olnud tõeline kondibukett ja siis oleks kukkumine kindlasti raskemalt kulgenud.

Muidugi on arstil palju patsiente, kes ta abi vajavad. Mina tõin esile ainult ühe näite. Kuna arst töötab käsikäes õega, siis tänan ka teda lahke ja asjatundliku abi eest.

Ma ei kirjutanud seda tänuavaldust plusspunktide saamiseks, vaid südame sunnil.

MAIVE JÕELEHT

