Politsei: Parvlaevale pääseb see, kes läbib kontrolli

PILLE VÄLJATAGA

Toimetusele on tulnud murelikke pärimisi, kas saarele kehtestatud liikumis­piirangutest ikka peetakse kinni, et koroonaviirus saarele ei jõuaks.Eriolukorra ajal on Hiiumaa ja mandri vahel ühendust pidavatel parvlaevadel ühel reisil 10–16 sõidukit. Päevas kasutab mandri ja Hiiumaa vahelist parvlaevaühendust kõigest 75–95 sõidukit.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.