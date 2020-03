Pitsu pood lühendas lahtiolekuaegu ja lõpetab

Väikeettevõtjad Lille Mäeumbaed ja Vendo Liit kavatsesid aasta lõpus sulgeda Pitsu poe, nüüd tuli kriis vahele.Plaan on jõus, kuid eriolu­korra tõttu on pood juba praegu lühemalt avatud – varasema viie täistööpäeva asemel kolmel lühendatud päeval.Pitsu pood on kolmel viimasel aastal tegutsenud Tormi kaubanduskeskuses, sissepääsu kõrval olevas müügisaalis. Kuni eriolu­korrani liikus seal palju inimesi, juurdepääs oli lihtne ning poepidajad olid asu­kohaga väga rahul.





