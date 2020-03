Pidu lisab koolilõpetamisele hoogu

Argo Nurs Täpselt sada päeva enne kooli lõpetamist toimus Kärdla põhikooli direktori pidulik vastuvõtt 9. klassi õpilastele ja õpetajatele. Vastuvõtust on kujunemas kooli traditsioon.

Üheksanda klassi õpilastel ja õpetajatel seisab kevadel ees põhikooli lõpetamise küllaltki pingeline aeg – viimased kooli­päevad, konsultatsioonid ja ettevalmistused eksamiteks. Lõpuaktuse kuupäevaks on 17. juuni.

“Selleks, et hoogu anda põhi­kooli lõpetamise viimasele etapile, korraldasime tänavu teist korda direktori piduliku vastuvõtu üheksandale klassile. Juba eelmisel aastal osutus see ettevõtmine menukaks ja sügisel juba küsiti, kas sel õppeaastal ka see toimub,” tutvustas Kärdla põhikooli huvijuht Eliisa Liias uue traditsiooni loomise käiku. Tema sõnul on olnud hästi palju asjaosalisi ja kõik on omalt poolt sündmusele midagi juurde andnud.