Peaminister Jüri Ratase pöördumine

Armsad kaasmaalased!

Kas me saame kurjast koroonaviirusest jagu, sõltub eelkõige igast ühest meist.

Kui võib tunduda, et ei ole veel midagi hullu ja küll see haigus minust mööda läheb, siis: ei - selline mõtteviis soodustab haigestumist.

Mõistan, et tahaks tavaelu elada. Kuid palun, et teeme kõik võimalikku, et eriolukorra lõppemiseni elame kuue reegli järgi:

1. Jälgime tervist. Ka lähedaste oma.

2. Kui oleme tõbised, siis püsime kodus ja järgime oma perearsti juhiseid.

3. Veedame vaba aega vaid lähimas pereringis, mitte suures seltskonnas.

4. Igal pool liikudes hoiame teistega distantsi 1-2 meetrit. Ka looduses liikudes.

5. Igal sammul peame kinni hügieenireeglitest. Nii hoiame ka teisi.

6. Järgime meie tervisespetsialistide juhiseid. Eriti selle osas, kes on meie kõige haavatavamad kaasmaalased.

Kõik, vanusest ja elukohast sõltumata.

Ainult nii üheskoos pingutades ja üksteist hoides ületame need rasked ajad.

Hoidke end ja teiste tervist!



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.