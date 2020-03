Parvlaevareisijate arv langes eriolukorras drastiliselt

Mandri ja suursaarte vahel parvlaevaliiklust opereeriv laevafirma TS Laevad teatas eelmisel esmaspäeval, et reisijate ja sõidukite arv on oluliselt vähenenud ja parvlaeva­ühendus toimub hõrendatud sõiduplaani järgi.

Üleelmisel nädalal saartele kehtestatud eriolukorras teenindas ettevõte kahel liinil kokku 3971 reisijat ja 3897 sõidukit, mis on vastavalt 86 protsenti ja 74 protsenti vähem kui kaks nädalat varem, kui veel piiranguid ei olnud.

TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles, et eriolukorra tõttu on vähenenud kõige enam üleveetavate sõiduautode arv. Kui tava­päraselt moodustavad sõiduautod üle 70 protsendi kõikidest sõidukitest, siis eelmisel nädalal oli piirangute tõttu sõiduautosid 90 protsenti vähem kui näiteks kaks nädalat varem.

“Kaubaveod saavad eriolukorras küll jätkuda ja veokite osakaal sõidukite hulgas oli mõistagi tavapärasest suurem, kuid siiski langes möödunud nädalal oluliselt ka veokite-haagiste arv,” märkis Kaabel. Nii oli veokeid 42 protsenti vähem kui tavapäraselt.

Virtsu–Kuivastu liinil reisis esimesel eriolukorranädalal 2685 inimest ja veeti üle 2654 sõidukit, mis on vastavalt

88 protsenti ja 76 protsenti vähem kui kaks nädalat varem.

Rohuküla–Heltermaa liinil vähenes samal perioodil reisijate arv 81 protsenti ja sõidukite arv 66 protsenti ehk teenindati vastavalt 1286 inimest ja 1243 sõidukit.

Sealjuures vähenes veokite arv Virtsu–Kuivastu liinil 51 protsenti, Rohuküla–Heltermaa liinil veidi vähem,

35 protsenti.

Tulenevalt eriolukorrast ja oluliselt vähenenud nõudlusest on kohalike omavalitsuste ettepanekul maanteeamet koostöös TS Laevadega vähendanud reiside arvu mõlemal liinil. Virtsu–Kuivastu liinil on argipäeviti mõlemas suunas 13 ja Rohuküla–Heltermaa liinil 6 väljumist päevas.

“Meie laevapered ja kaldatöötajad annavad endast parima, et reisijate teenindamine ja kaubavedu kulgeks võimalikult sujuvalt ka eriolukorras. Loodame, et ühiselt pingutades suudame viiruse leviku peatada ning taastada tavapärase liikumise mandri ja suursaarte vahel juba õige pea,” ütles Jaak Kaabel.

Reisijatel palutakse tutvuda muudetud sõiduplaanidega veebilehel praamid.ee või mobiiliäpis ning jälgida, kas eriolukorras on pääs parvlaevale lubatud.

Sildid: Parvlaevareisijad, TS Laevad