Päris katuse saab vaid pool kirikut

Kolmapäeval hakkasid töömehed Puski kiriku saaliosale plekkkatust panema – uus katus katab vaid poole aastaid ajutiste avariikatuste all olnud hoonest.Kui kohale jõudsime, võtsid OÜ Trendmaster katuse­panijad parajasti hommikueinet.“Kõik on siin hull tegelikult – ju keegi pidi käima ja otsustama, et teeme selle sektori,” oletas üks töömeestest, miks katuse saab just saaliosa, kuigi ajutise asemel vajaks päris katust kogu hoone.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: katus, Puski kirik