Nakatunute arvestust peetakse elanikeregistri järgi

Eilse seisuga oli Hiiumaal diagnoositud kaks koroonaviirusega nakatunut. Terviseameti lehel avaldatud graafikust selgub, et testitud oli 20 Hiiumaa elanikeregistris olevat inimest, kellest kahel diagnoositi koroonaviirus. Neist üks elab ameti andmetel Tallinnas, teine, reedel lisandunud patsient, väidetavalt Hiiumaal.

Terviseameti töötaja Karin Kivipõld selgitas, et amet annab viirusesse nakatunute info välja maakonnapõhiselt rahvastikuregistris märgitud elukoha järgi.

Küsimusele, et kuna Hiiumaal kohapeal teste ei tehta, puudub ehk ka tegelik ülevaade haigestunutest, vastas Kivipõld, et regionaalse proovi vastuvõtupunkti puudumine Hiiumaal ei tähenda, et siin poleks võimalik arsti saatekirjaga inimestel proovi anda: “Hiiumaal võtab proove vastu kiirabi ja Hiiumaal, nagu ka mujal Eestis elavate haigussümptomitega inimeste testimisvajaduse määrab arst, andes elektroonilise saatekirja.”

Saaremaal oli eilseks testitud 406 inimest, kellest 110 ehk 21 protsendil testitutest diagnoositi koroonaviirus. Läänemaal on vastavad numbrid 26 testitut ja 2 viirusekandjat.

Kokku oli eile hommikuks Eestis koroonaviirus diagnoositud 352 inimesel ja tehtud 3724 testi.

Vanusegruppide vaates on seis endine: nooremad kui 20aastased moodustavad vähem kui 6 protsenti ja vanemad kui 60 eluaastat 17 protsenti nakatunutest.

Haiglaravil on 15 inimest, neist 4 vajab intensiivravi. Kahe intensiivravil viibiva patsiendi seis on kriitiline.

Sildid: koroona, test