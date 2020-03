Naastrehvide vaheta­misega võib veel oodata

Maanteeamet teatas, et naastrehvide vahetamisega ei pea kiirustama, kuna aprillis võib temperatuur langeda veel miinuskraadideni.

“Suverehvidele ülemineku aeg on tehtud Eestis paindlikuks, kuna ilmastikuolud erinevad riigi eri piirkondades ja ilmaennustusportaalid näitavad miinuskraade nii aprilli keskel kui ka lõpus,” selgitas maanteeameti liiklusekspert Villu Vane.

“Arvestades muutlikku ilma ja liiklejate turvalisust, politsei kindlasti aprillis kellelegi naastrehvidega sõitmise eest trahvi ei tee,” kinnitas politsei- ja piirivalveameti juhtiv­korrakaitseametnik Sirle Loigo.

“Korralike rehvideta pole võimalik turvaliselt sõita, kuid peame arvestama, et ainult rehvid ei taga ohutust ning rehv iseenesest ei hoia sõidukit teel ega päästa õnnetusest. Kõige tähtsam on juhi käitumine – teeoludega arvestamine ning nendele vastava sõidukiiruse valik,” lisas Villu Vane. Enne rehvivahetust soovitas ta üle vaadata suverehvide mustrisügavuse. Kui kevadel rehvi vahetades on suverehvi mustrisügavus vaid 1,6 millimeetrit, siis tuleks osta uued rehvid, sest olemas­olevad ei pea tervet hooaega vastu. Vane sõnul peaks suverehvi välja­vahetamisele mõtlema juba siis, kui mustri jääksügavus on veel 2 millimeetrit.

Naastrehve võib kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, erandina talviste tee- ja ilmastikuolude korral 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Suverehvide kasutamine on kohustuslik alates 1. maist.

