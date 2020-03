Müts põlvini

On arusaadav, et koroonaviiruse leviku peatamiseks kehtestab riik piiranguid. Seda teevad praegu paljud riigid.

Kas Eesti saared käitusid eripiirangut, omad sisse-võõrad välja, kehtestades mõistlikult?

Ühest küljest kindlasti – ainus teadaolev vahend, mis viiruse levikut piirata saab, on sotsiaalsete kontaktide vähendamine.

Teisalt on piirangut juba tulnud leevendada – Hiiumaa elanikeregistris inimene saab mandrile tööle minna ja mandri elanike­registris olev inimene Hiiumaale tööle tulla – näiteks Keskväljakut edasi ehitama.

Kas keegi mõtles ka turismist elatuvate saar(t)e ettevõtjate peale? Tundub, et turismi­sektorile tõmmati selle otsusega müts mitte silmini, vaid põlvini pähe.

Arusaadav, et me ei taha siia välisturiste, aga miks keelata eestlastel endil näiteks väikeste perede või paaridena saarele koroona­pausi pidama või kaugtööd tegema tulla?

Inimesi kutsutakse koju jääma, aga ette­võtjad ei saa minna koju ja puhata paar kuud. Tööd tuleb ikka teha sest, kes tööd ei tee, see raha ei saa, pank aga tahab tagasi­makset õigel päeval. Rahandusministri ilus lubadus, et millalgi tuleb ettevõtluse päästmiseks miljardieurone laen, aga võib meie ettevõtjate ja töötute jaoks lootusetult hiljaks jääda.

