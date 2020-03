Mõeldes teistele

Tänane Hiiu Leht pakub tuge just nüüd, kui eriolukorraga seotud elevus möödas ja see meid ehk juba väsitama hakkab.

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütleb, et sissesõidulaborist ei saa haigla otsest kasu, aga see avati selleks, et toetada oma kogukonda: “Hiiumaa haigla sõnum kogukonnale – oleme teie jaoks olemas, panustame inimeste tervisesse ja soovime, et me kõik koos seda võitlust võitleksime – meie kõigi käitumisest sõltub nii palju.”

Perearst Piret Rospu ütleb, et meie parim võimalus katastroofi vältimiseks on kodus püsida ja hoiduda otsesuhtlusest: “Ideaalis peaks see aitama suremust väga madalale suruda. Seega – püsige kodus, peske käsi, hoidke inimestega distantsi ja jumala eest hoidke oma eakaid lähedasi haigusest eemal.”

Saarel elav naine ütleb, et mõistis olukorra tõsidust siis, kui sai ühel hetkel aru, et ohustatud on tema enda lähedased ja sõbrad. Just nende peale mõeldes on ta valmis ebamugavate piirangutega leppima. Kallistamise asemel soovitab ta üksteist toetada hea sõnaga ja otsida uusi võimalusi, kuidas oma toetust ja poolehoidu väljendada.

31. märts 2020