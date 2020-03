Mis hävitab viiruse? Mis materjalidel ja kui kaua ta püsib? Kuidas nakatumist vältida

erakogu

* Viirus pole elusorganism. Ta on elus ja eluta looduse vahepeal. Ta paljuneb – see viitab elusale. Kuid ei söö ning temas ei toimu aine­vahetust – see viitab elutule. Koroonaviiruse ehitus on lihtsustatult öeldes järgmine. Ümarat, pallikesele sarnanevat viirust ümbritseb lipiidne ehk rasvataoline kiht, millest turritavad välja valgust sarvekesed. Neid sarvekesi kasutab viirus raku külge kinnitumiseks. Lipiidkesta sees on valgukogum, mille sees omakorda viiruse pärilikkusaine – RNA. RNA-d kasutab viirus paljunemiseks, seda teeb ta raku sees.Viirus jõuab meie kehasse silmade, suu, nina kaudu ehk limaskestadelt. Uus koroonaviirus liigub hingamisteedesse ning ründab kopsurakke. See lõhub kopsurakke ja nii tekib kopsu­põletik.* Koroonaviirus on tegelikult päris õrnake. Ainus asi, mis teda kaitseb, on seesama välimine rasvakiht. Seetõttu ongi seep või muu pesuvahend parim abinõu viiruse vastu võitlemiseks. Seebivaht lõhustab rasva (sellepärast peabki käsi nõnda hoolega hõõruma –20 sekundit või enam – et tekiks korralik vaht). Kui viirust kaitsev rasvakiht laguneb, siis viirus hävib.* Kasuta sooja vett. Nii tekib seebivaht kergemini ning seebivaht on väga vajalik selleks, et viia endaga kaasa mustus, sh lõhutud viirused.* Alkoholi sisaldavad vedelikud aitavad samuti viirusi kahjutuks muuta. Aga ainult need vedelikud, milles on vähemalt 65protsendiline alkoholisisaldus (seega 40protsendiline viin ega muud kanged alkohoolsed joogid ei sobi).Pindade desinfitseerimiseks alkoholilahused sobivad, kätepesuks võiks ikkagi eelistada seepi ja vett.* Alkoholi joomine ei tapa juba organismis olevat viirust.* Valgendilahuse kasutamine on olnud efektiivne SARSi ja MERSi põhjustavate viiruste hävitamisel. Veel ei ole lõplikult kindel, kas see uue koroonaviiruse puhul samamoodi toimib. Oluline on meeles pidada, et valgendiaurud ärritavad limaskesti ning valgendi kasutamisel peab olema seetõttu ettevaatlik.* Äädikat pindade desinfitseerimiseks kasutada ei soovitata – see ei hävita viirust.* Ükski baktereid hävitav aine (nt antibiootikumid või antibakteriaalsed salvrätid) ei hävita viirust, sest viirus pole elusorganism nagu bakter.* Kõige sagedamini kandub viirus edasi inimeselt inimesele. Kuid viirus püsib elus ka pindadel, kuhu viirus on inimese pealt sattunud (köhides, aevastades, näo katsumise järel pinda katsudes).Erinevatel pindadel püsib viirus aktiivsena erineva aja:- 4 tundi: vask, mis on looduslik antiseptik;- 24 tundi: papp, paber (kuigi postisaadetisi peetakse siiski viirusvabaks);- 48 tundi: roostevaba teras;- 48–72 tundi: plastmass (plastist telefonikatetel püsimist võib võrdsustada plastmassil püsimisega).* Viirus võib jääda hõljuma ka õhku, seda praeguste uuringute kohaselt kuni kolmeks tunniks. Seetõttu ongi soovitatud üksteisest vähemalt kahe meetri kaugusel seista, et mitte saada nakkust, kui teine inimene aevastab või köhib.* Viirusele ei meeldi otsene päikesevalgus. Niisamuti on täheldatud, et temperatuuri tõustes muutub viirus vähemnakkavaks. Kuigi teiste koroonaviiruste puhul on täheldatud, et see püsis kauem aktiivne madalamatel temperatuuridel, siis uue koroonaviiruse kohta uuringud seda veel ei kinnita.* UV-kiirgus aitab samuti viirust kahjutuks muuta, lõhkudes viiruse RNA. Kui RNA on kahjustatud, ei saa viirus paljuneda.Haiglates, kus on isikukaitsevahenditest puudust, kasutatakse UV-kiirgust ka maskide desinfitseerimiseks. Parim on siiski mitte uuesti kasutada juba saastunud isikukaitsevahendeid, sest desinfitseerimisel peab olema äärmiselt põhjalik.UV-kiirgust ei tohiks kasutada käte desinfitseerimiseks, sest see ärritab nahka.* Viirus ei suuda tungida organismi läbi terve naha.* Tuuluta tube. Viirusega nakatumise oht kasvab sedavõrd, mida suurema hulga viirusosakestega kokku puutud. Seega tasub tube hoolega õhutada, et viirus ei saaks ruumi “kuhjuda”.* Hoidu liftidest, kui saad – seal ei pruugi saada teistest inimestest kahe meetri kaugusel seista.* Pese käsi! Pese käsi! Pese käsi kohe, kui oled puudutanud mõnd võimalikku saastunud pinda. See tähendab pinda/asja/eset, mida võib olla puutunud ka keegi teine. Kui võimalik – desinfitseeri need pinnad.* Kreemita käsi. Sagedane seebiga pesemine võib muuta käenaha kuivaks ja karedaks. Kui nahk on kahjustatud, on ta mis tahes nakkuste suhtes vastu­võtlikum. Mida rammusamat kreemi käte peale määrid, seda parem.* Ühtlasi – tasub küüned lühikeseks lõigata, et viirus või ka mistahes mustus ei saaks küünte alla koguneda.

Ilmunud ekspress.delfi.ee, täpsustatud 28. märtsil 2020.

Kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

1. Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi.

2. Paku juurde infot, selgita, kust sinu info pärineb ja millised on usaldusväärsed allikad info hankimiseks. Suuna noori võimalusel jälgima ka FB kanalit Teeviit, kus vahendatakse viiruse kohta käivat ametlikku infot ja nõuandeid.

3. Ära koorma noori infoga üle. Jäta võimalus infot juurde küsida. Võta päevakajalisi sündmusi jälgides viirusega seonduvad uued teemad ja vaatenurgad regulaarselt jutuks. Viiruse kohta saadakse igapäevaselt teada uusi fakte, mis aitavad selle käitumist mõista ja end paremini kaitsta.

4. Uurige viiruse kohta koos midagi uut juurde.

5. Selgita lihtsalt ja toetu faktidele, mitte emotsioonidele ega arvamustele.

6. Ole rääkides tõsine ja veenev. Väldi hirmutamist ja ähvardamist – palju mõjusam on suunata noori tõeste faktide kaudu olukorda mõistma ja sellele vastavalt käituma.

7. Juhi noorte tähelepanu mõtlematu käitumise tagajärgedele. Nakatudes seavad nad ohtu mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste tervise.

8. Selgita, et viirus ei ole seotud vaid ühe riigi või inimrühmaga ja ohustab kõiki vanusest sõltumata.

9. Palu noortel pakkuda ise lahendusi vaba aja veetmiseks. Mõtteid ja meetodeid leiab Eesti noorsootöö keskuse alalehelt “Noortevaldkonnale eriolukorras”.

10. Selgita, et viiruse leviku tõkestamiseks peab vältima nii avalikke kogunemisi kui ka kohtumisi sõpradega. Avalikus kohas peab rangelt järgima 2 + 2 põhimõtet: liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet.

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Haridusministeerium

Sildid: koroonaviirus, viirus