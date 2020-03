Mais algavad Kärdlas soojatorustike ehitustööd

Energiakontserni Utilitas võrguehitustööd Kärdlas toimuvad selle aasta maikuust kuni augustini, ehitustöödest on mõjutatud Pae tänav ja Põllu tänav.

Utilitase Haapsalu/Kärdla osakonna juhataja Rein Paju ütles, et tööde hange on käimas ning tööde täpsemad kuupäevad alles selgumas.

“Projekt sisaldab liikluskorralduse muudatusi ja reguleerimist tööde teostamise ajal ning see on kooskõlastatud kinnistute omanikega ja linnaga,” ütles Paju.

Paju lubas, et renoveerimispiirkonna elanikke informeeritakse aegsasti liikluskorralduse muudatustest nii otse kui ka meedia kaudu.

Kokku investeerib Utilitas Eesti Kärdla magistraaltorustiku rekonstrueerimisse ja ehitamisse ligi 250 000 eurot (ilma käibemaksuta), millest 92 480 eurot on keskkonnainvesteeringute keskuse rahastus.

Kokku rekonstrueeritakse ja ehitatakse ligi 500 meetrit kaugküttetorustikku. “Rekonstrueeritud kaugküttevõrk tagab Kärdla klientidele varustuskindluse,” kinnitas Paju.

Lisaks torustiku rekonstrueerimisele liituvad selle projekti raames kaugküttega Kärdla haigla ja tulevane Hiiumaa spordikeskus.

