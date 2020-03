Lehvitame valgusega

Meie vanemaealine elanikkond on vastu pidanud mitu riigikorda, tulnud läbi tulest ja veest ning saanud hakkama ka kõige kitsamates oludes. Seetõttu võib paljudele tunduda, et praegused soovitused, et eakad väldiksid sotsiaalseid kontakte ja püsiksid kodus, on ülereageerimine või isegi et eakate isoleerimisega tehakse ülekohut. See ei vasta tõele. Eakatel ON väga suur risk uue viirusega nakatudes raskelt haigestumiseks, kinnitab Eesti perearstide selts. Riskigrupis on 60aastased ja vanemad, kusjuures eriti suured on riskid üle 80aastaste inimeste hulgas.

Praegu hoiame kõik hinge kinni, kartes teadet esimesest koroonaviirusesse surnust Eestis.

Üle kogu maailma oli eile pärastlõunaks koroonaviirusest tingitud kinnitatud surma­juhtumeid 15 367, haigusest tervenenuid 99 277, kinnitatud haigusjuhtumeid 354 308.

Sadu kirste vedavate sõjaväeautode kolonnid Itaalias Bergamos on tõelisus, mille realiseerumist Eestimaal saame vältida.

Lihtsalt püsigem kodus ja aidakem meie eakatel kodus püsida. Näiteks nii nagu seda teevad sotsiaaltöötajad või Coopi töötajad ostusid ukse taha viies ilma, et keegi kellegagi kokku puutuks. Ja ikka hügieenireegleid jälgides.

Peame selle keerulise aja vastu kokku hoides, nagu kutsus üles meie pea­minister, ja aknal üksteisele valgusega lehvitades, nagu tegi ettepaneku meie president.

24. märts 2020