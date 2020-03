Kurvad kodud

Reedel külastas Hiiumaad riigihalduse minister Jaak Aab, kellele muuhulgas näidati Kõrgessaare alevit ja kalatehase varemeid.

Elanikerohkest alevist, kus kalatehas pakkus tööd 250 inimesele, on järel vaid riismed. Elu seal küll käib mingil määral, aga enamik kortermaju on siiski pool­tühjad ja ajahamba pureda.

Tegelikult on ju olemas Kredexi meetmed, mis peaks aitama korterelamuid korda teha. Nõudmised, mis toetuste saamiseks täitma peab, aga on niivõrd ranged, et näiteks Kõrgessaares neist abi pole. Ühistud, kus pool maja tühi, lihtsalt ei suuda neid tingimusi täita.

Mis Kõrgessaarest saab, kui sealsed Hiiumaa mõistes päris suured korter­elamud edaspidigi lihtsalt lagunevad? Elanikud oma jõududega neid korda teha ei jaksa. Kuhu nad siis kolima peaks?

Selleni, kui need majad päris elamiskõlbmatuks muutuvad, on ilmselt aega, aga praegu ei ole veel mingit lahendust, kuidas neid inimesi aidata.

Riigihalduse minister Jaak Aab lubas ERRile, et pikemas perspektiivis luuakse tegevuskava, kuidas lahendada paljudes Eesti paikades olevat lagunenud ja pooltühjade elamute probleemi.

Juba märtsis arutatakse valitsuskabinetis kolme Kredexi meedet, mis suunatud just maapiirkonna korterelamutele nii laenude kui toetustena. Aab lubas, et need on palju paindlikumad ja maapiirkonna inimestele jõukohasemad kui senised.

Hiiu Lehele antud intervjuus soovitas ta ka vallal aktiivsemalt selliste korteri­ühistute abistamisega tegeleda.

Jääb loota, et ka Hiiumaa korteriühistutel jätkub veel kannatust meetmeid oodata ja pealehakkamist, et seni hoonete seisukorda ise parandada, et olemasolevad elamis­pinnad saarel säiliks.

Uute kortermajade ehitamine on ilmselt ikka veel väga kauge tulevikumuusika.

