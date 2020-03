Kuidas rääkida lapsega koroonaviirusest

Lastele võiks selgitada konkreetselt, mida ta saaks teha, et ennast haiguste eest kaitsta.

Ühtlasi peaks koroonaviiruse tõttu tekkinud suurt infotulva lapsele filtreerima, rääkis “Terevisioonis” lastepsühholoog Triinu Tänavsuu.

Lapse seisukohalt on oluline, et vanemad teavad, mida teha, kui keegi meist jääb haigeks, selgitas Tänavsuu. “Ärevust on hästi palju ja ärevust leevendab üldiselt see, kui on teada, mis ees ootab,” rääkis lastepsühholoog.

Lapsele võiks kindlasti rääkida, et tuleks käsi pesta ja kui tuleb köhatus peale, siis mitte kätt ette panna, vaid kasvõi varrukas ette panna, kui pole salvrätti käepärast, lisas ta. “Ühtegi kriisi ei tasu raisku lasta kasvatuses,” ütles Tänavsuu, kelle hinnangul peaks juhtima tähelepanu ka positiivsetele asjadele. Näiteks kiita, et laps on väga tubli, et käib õues või on tubli, et sõi peedisalatit küüslauguga.

Natukene võiks last ka rahustada teadmisega, et lapsed ja noored ei ole praegu riskigrupp. “Pigem tuleb mõelda, kuidas kaitsta vanaema ja vanaisa, kellel on mingi krooniline haigus ja võib olla teisi kaaslasi, kellel on terviseprobleemid ja sellepärast ei tohi praegu nendega koos mängida, kui on parasjagu endal haigus kallal,” rääkis Tänavsuu.

Juhul, kui laps on koroona­viiruse tõttu kergelt šokis, peaks temale toeks olema ja peegeldama tema tundeid. “Üsna kasutu on öelda, et ära muretse või ära nuta.” Pigem soovitab lastepsühholoog uurida, mis lapsele kõige rohkem muret teeb ja mida ta kõige rohkem parasjagu kardab.

Tänavsuu hinnangul teevad koroonaviiruse selgitustööd nii lapsevanemad kui ka lasteasutused ehk koolid ja lasteaiad. “Ma saan aru, et lasteasutustes juba räägivad õpetajad sel teemal igapäevaselt, aga kui lapsel on mingi spetsiifiline mure, mis võib olla ka ülepaisutatud, siis sellest pigem räägib ta oma vanemaga,” selgitas Tänavsuu.

