Kohtuistungid tühistati eriolukorra tõttu

Eelmise nädala kolmapäeval, 18. märtsil pidi Haapsalu kohtumajas toimuma eelistung Hiiumaa vallavolikogu liikme Artur Valgu süüasjas. Riigi Teatajas, kus istungite ajad avaldatakse, on kirjas, et see istung nagu ka mitmed teised, on tühistatud.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles, et seoses eriolukorraga on eelistung edasi lükatud.

Volikogu liiget Artur Valku süüdistatakse karistus­seadustiku paragrahv 121 lõige 2 punkt 2 järgi ehk kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes. Süüdimõistmisel karistatakse sellise teo eest kas rahatrahviga või kuni viieaastase vangistusega.

Juhul, kui Valk süüdi mõistetakse, kaotab ta koha Hiiumaa valla volikogus, kuna vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 18 lõige 1 punkt 8 järgi lõppevad volikogu liikme volitused automaatselt tahtliku kuriteo eest süüdismõistva kohtuotsuse jõustumisega.

Sildid: eriolukord, kohtuistung, tühistati