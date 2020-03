Koduteenuse saajatel väiksem nakatumisoht

Pilk Hiiumaa rahvastiku­püramiidile näitab, et pensioni­ealisi inimesi on saarel ligikaudu 2500, kellest 52 saab valla osutatavat koduteenust. Nende abistamiseks on palgal kaheksa töötajat, mis Hiiumaa valla sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe hinnangul on piisav.

“Kui inimene on koduteenuse saajaks ja paketis on toidu ja ravimite toomine, siis hoolitseb koduteenuse osutaja ehk sotsiaaltöötaja selle eest, et ka kriisi ajal saaksid vajalikud ostud tehtud ja ta toob need koju kätte,” selgitas Käina valla sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk.

Omavalitsusega sõlmitud koduteenuse leping kehtib ka eriolukorras ja osutatakse kõiki teenuseid, mis seal kirjas. Samas arvestatakse seejuures vabariigi valitsuse ja Hiiumaa kriisikomisjoni otsuseid ning terviseameti soovitusi, kuidas ennast ja oma kliente nakatumise eest kaitsta.

“Näiteks koduteenuse pakettides on sageli sees koos sotsiaaltöötajaga kaupluses ja apteegis käimine, aga sellest me kriisi ajal hoidume,” selgitas Tuisk. Siiski ei jää toiduained ega ravimid ostmata, vaid sotsiaaltöötaja käib ise nii poes kui apteegis ja toob, mis vaja.

Osakonnajuhtaja Kairi Lõppe loetles koduteenuse elutähtsaid toiminguid, millega jätkatakse kuni eriolukorra lõpuni: toidu­ainete, majapidamistarvete, ravimite koju toomine, eluaseme kütmine ja veega varustamine.

Valla sotsiaalosakond on valmis pakkuma toidu­kaupade ja ravimite koju toomist ning kutsub julgelt märku andma endast, abivajavast eakast või karantiinis olevast elanikust, kellel ei ole Hiiumaal lähedasi. Selleks tuleb ühendust võtta valla sotsiaaltöötajaga telefonidel 463 6095 või 5886 6308 või kirjutada meil aadressile kairi.priit@hiiumaa.ee

Kuna koroonaviirusest on ohustatud eeskätt eakad inimesed, kellest sugugi kõik ei ole koduteenuse saajate hulgas, siis on naabrid ja lähikondlased see ring, kes saavad vähendada eakate haigestumisriski, lisaks eelpool mainitud abile, mida pakuvad kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad.

Möödunud aastal valla sotsiaalosakonna korraldatud Hiiumaa eakate küsitlus tõi esile, et poeskäimine ja puudetoomine on koduteenuse puhul peamised tegevused, nendega on üksinda elavad eakad inimesed kõige rohkem hädas ja vajavad abi.

KATI KUKK

Sildid: koduteenus, pensioni­ealisi inimesi