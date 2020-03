Keskväljaku ehituse vahetähtaeg sattus löögi alla

Kärdla keskväljaku ehitus on seni sujunud, nüüd hilineb tänavakivide tarne ja see seab ohtu ehituse vahetähtaja,20. juuni.Hiiumaa valla arengu­osakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et seni pole probleeme olnud: “Ehitaja senise tööga oleme olnud rahul, tööd on olnud graafikus ja ka ehitusjärelevalve on rahul.”





Sildid: ehitus, kärdla keskväljak