Kaugusetasu saavad ka Hiiumaa arstid

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, millega suurendatakse väljaspool Tallinna, Tartut ning neid ümbritsevaid omavalitsusi töötavate pere­arstide rahastust. Kokku suunatakse arstiabi kättesaadavuse parandamiseks maapiirkondades täiendavalt 2,9 miljonit eurot, mis võimaldab mitmekordistada perearstide seniseid kaugusetasusid.

“Esmatasandi arstiabi on meie tervishoiu vundament. Pingutame koostöös perearstidega, et leida lahendusi perearstiabi kättesaadavuse tagamiseks üle Eesti. Mitmed perearstide tööd toetavad ja kvaliteetse arstiabi kättesaadavust parandavad uuendused käivituvad juba sellel aastal,” ütles Eesti Haigekassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kavandatud muudatusega mitmekordistatakse perearstide seniseid kaugusetasusid ning laiendatakse kauguse­tasu saajate ringi kõigile perearstidele, kes tegutsevad väljaspool suuremaid keskusi.

Väljaspool Tallinna ja Tartut ning nendega piirnevaid valdasid töötavatele perearstidele hakatakse senise 196,55 euro asemel maksma igakuist lisatasu 823,41 euro ulatuses.

Lähimast haiglast enam kui 40 km kaugusel või saarel töötavale perearstile hakatakse maksma igakuist lisatasu senise 563,15 euro asemel 1646,82 eurot.

Muudatuse tulemusena hakkab täiendavat kaugusetasu saama senise 179 perearsti asemel 400 nimistuga perearsti.

Eesti Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann ütles, et kaugusetasu peaks toetama kaugetes maapiirkondades töötavate perearstide motivatsiooni, sh võimaldama maksta suuremat tasu ka pereõdedele, vähendades lahkumise soovi äärealadelt olukorras, kus lahkujatele asenduse leidmine on väga keeruline.

“Eesti inimeste jaoks on perearstiabi kättesaadavuse säilimine kõigis Eesti piirkondades eluliselt tähtis ja mul on väga hea meel, et seda on nüüd teadvustatud ka riigi tasandil ning astutud eluliselt olulisi samme perearstiabi kriisi lahendamiseks ning selleks, et perearstid oleks motiveeritud väljaspool suurlinnu oma tööd jätkama või ka alustama,” ütles Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi.

Friedemanni sõnul on perearstiabis sel aastal kavas ka mitmeid muid uuendusi: üle Eesti rajatakse uusi tervisekeskusi, laienevad perearstide e-konsultatsiooni võimalused. Perearstid saavad eriarstidega e-konsultatsiooni teel nõu pidada juba 23 erialal.

“Sellest aastast võimaldame väljaspool Tallinna ja Tartut töötavatel perearstidel, kes plaanivad nimistust loobuda, näiteks pensionile jääda, võtta lisatasu eest nimistu üleandmise eesmärgil enda kõrvale tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti. Lisaks on arstide koormuse leevendamiseks võimalik võtta tööle osalise tööajaga teine pereõde,” lisas Friedemann.

Aprilliks jõuab perearstide kasutusse uus tarkvaralahendus, mis toetab kliiniliste otsuste tegemist. Otsustustugi toob arsti töölauale personaalsed soovitused konkreetse patsiendi ravimiseks, viies kokku arsti meditsiinilised teadmised ja elektroonses haigusloos olevad inimese terviseandmed, võimaldab hoida kokku arsti aega ja olemasolevad terviseandmed patsiendi tervise heaks paremini tööle panna.

Perearstiabi kättesaadavuse ja peremeditsiini teenuste kvaliteedi tõstmisele suunatud tegevused lähtuvad

2019. aasta 19. märtsil Eesti perearstide seltsi, Eesti haige­kassa, sotsiaalministeeriumi ja terviseameti vahel sõlmitud koostööleppes seatud eesmärkidest.

Sildid: pere­arstide rahastus