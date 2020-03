Kätepesu kui odavaim tervisekindlustus

KRISTJAN ARUNURM

Disainer Kristjan Arunurm, kes kujundas OÜ CleanHand kätepuhastusjaama ZÄP tausta, ütles, et see iseenesest pole midagi uut, aga koroonaviiruse levik on jaamade tellimuste arvu lakke löönud. “No me oleme juba jupp aega turul, aga nüüd on muidugi hull paanika lahti, ei jõua ära toota,” ütlesArunurm Hiiu Lehele.Kätepuhastusjaam on sisuliselt metalljala külge kinnitatud desinfitseerimisvahendiga täidetud pudel, milliseid leidub näiteks haiglate tualettruumides. Eriliseks teeb selle aga märgatavus: silmatorkav kiri “Kätepuhastusjaam ZÄP”, moto “Puhtad käed on Sinu odavaim tervisekindlustus!” ning samm sammu haaval selgitus, kuidas käsi puhastus­vahendiga töödelda, et need ikka päriselt puhtaks saaksid.Kristjan Arunurm ütles, et OÜ CleanHand rendib kätepuhastusjaamu koos täisteenusega, sh pudelite täitmine ja muu hooldus.“Minu kujundatud on, jah, see visuaal ja kontseptsioon, kuidas panna jaam avalikus ruumis inimesega kontakti saama ja juhendada teda käsi õigesti ja efektiivselt hõõruma,” selgitas Kristjan.“Muidugi saab tavalist seinapealset dosaatorit ka mõnest üksikust poest või netist osta, Eestis on küll valik hirmväike, aga eraldi­seisva, jalapealse ja teavitava infokraega ZÄP puutevabad dispenserid koos teenusega on meie välja töötatud.”Käte pesemise ja puhastamise vajadust peaks meelde tuletama kogu aeg ja koroonaviiruse ohtu võiks ära kasutada, mitte paanika tekitamiseks, vaid tervise­kasvatuseks. Kahjuks ei pese ka paljud täiskasvanud korralikult käsi isegi peale tualeti kasutamist või siis ainult loputavad käsi korraks voolava vee all. Lastest rääkimata.Küsimusele, mida arvavad käte­puhastusjaamast kui käte puhtuse vajalikkusest teavitamise võimalusest Kärdla koolijuhid. Põhikooli direktor Margit Kagadze ütles, et asi on huvitav ja lubas uurida. Samuti reageeris Hiiumaa gümnaasiumi õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner.Koolile maksaks ühe jaama rent 50 eurot kuu ja see sisaldab kaht täitepudelit ehk umbes 2500 kasutuskorda.

Sildid: kätepuhastusjaam ZÄP, Kristjan Arunurm