Kassapidaja kaitseks kasuta ostupulti

Hiiumaa Selver

Hiiumaa Selver on avatud tavapärastel aegadel, lahti on ka tööstuskaupade osa – töötajate kaitseks luuakse järjest lahendusi juurde, aga aidata saavad ka ostjad.Selveri juhataja Krista Metsand selgitas, et lahtiolekuaegasid hoitakse pikemana selleks, et kliendivoogu maksimaalselt hajutada. Tööstuskaupade osa jääb jätkuvalt avatuks, kuna kaup on samas müügisaalis ja selle eraldamine ei oleks Metsandi sõnul kuidagi põhjendatud.





Sildid: kassapidajad, ostupult, Selver