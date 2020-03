JK Dago teeb 50 000eurose investeeringu

Jahtklubi Dago toetajad on sel aastal Hiiumaa noorte purjetajate treeningutele tugevasti õlga alla panemas, klubi ootab tuge ka kogukonnalt.Sõnumi, et JK Dago on sisse saanud hea arenguhoo, tõi Hiiu Leht oma lugejateni juba mullu. “Sel aastal on ees veelgi suuremad väljakutsed,” kinnitas klubi kommodoor Meren Tamm.Kui eelmisel aastal investeeriti toetajate abiga paadiparki 10 000 eurot, siis selle aasta plaan on märksa suurem – investeerida veel 50 000 eurot.





