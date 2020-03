India investorid tegid ülikiire otsuse, vald uurib asja

Päeva rosin

Pärast seda, kui Hiinas puhkes koroona­epideemia, osteti üle maailma massiliselt näo kaitsemaske kokku. Selle tulemusena ei ole kahjuks ka Eesti apteekidest juba mõnda aega võimalik kaitsemaske osta.

Nii nagu teised tervishoiutöötajad, kannavad ka apteekrid maske nii enda kui ka apteegi külastajate kaitseks. Kuna apteekrid puutuvad iga päev kokku sadade inimestega, kes kõik võivad olla potentsiaalsed viirusekandjad, on riik eraldanud kaitseväe reservist apteekritele näo kaitsemaske. See on aga kaasa toonud apteegikülastajate pahameele. Apteekrid saavad ebaõiglast kriitikat selle pärast, et kannavad näo kaitsemaske, ent ei saa neid soovijatele müüa.

Ravimeid tohib müüa vaid sellealase haridusega inimene. Vältimaks olukorda, kus apteegid peavad uksed sulgema apteekrite haigestumise tõttu, on äärmiselt oluline, et apteekrid kasutavad isikukaitse­vahendeid.

Hea Eesti inimene, palume Sinu mõistvat suhtumist ja hoolimist.

Eesti apteekide ühendus