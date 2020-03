Hoiame naabreid ja iseend

Hiiu maakonna elanikest on seni teada vaid üks koroonaviirusesse haigestunu. Temagi elab alaliselt Tallinnas. Vara on selle üle rõõmustada, sest me ju ei tea veel, kas see nii ka jääb. Teste tehakse vähe ja haiguse peiteaeg on pikk.

Naabersaare sõsarlehest Meie Maa aga tulevad järjest otsekui rindeteated: UUS! Valla­vanem Madis Kallas on nakatunud koroona­viirusesse; UUS! Kuressaarest viidi kaks koroonaviirusega patsienti mandrile; UUS! Saaremaal on koroonaviiruse positiivse diagnoosi saanud 77 isikut; UUS! Haigestunud abivallavanem Jüri Linde ootab testijärje­korras.

Lihtne on süüdistada ja näpuga näidata, kui keegi tegi kusagil vea, aega aga tagasi ei pööra ja mine tea, mis millele hea võis olla.

“Aktuaalsele kaamerale” antud intervjuus ütles rakendusviroloogia professor Andres Merits, et Saaremaa haiguspuhang võis päästa Eesti hoopis hullemast. “Poleks seda Saare­maa fiaskot olnud, oleks Filipp Kirkorovi

kontsert olnud suurem fiasko. Üks viga võib vältida järgmist suuremat viga.”

Seepärast on hästi tore, et meie valla poolt läks saarlaste poole teele toetav mõtte­avaldus, mis paslik ära tuua ka leheveergudel: “Armsad naabrid saarlased! Saadame teile Hiiumaalt palju jõudu ja tugevat tervist, kontaktivabu kallistusi. Olete hiidlaste mõtetes ja praegusel raskel ajal hoiame teid veel eriti kõvasti oma südames. Saarlased on üks vägev rahvas! Jõudu Madisele ja kõigile, kes Saaremaal eesliinil tegutsemas! Parimad soovid meditsiinitöötajatele! Hoidkem üksteist ja olge terved!”

Hiiu Lehe toimetus ühineb nende soovidega.

20. märts 2020